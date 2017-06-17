Марк-Андре Флери: Не буду прощаться с Кросби и Малкиным

Голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери прокомментировал свой возможный уход из клуба.

- Как попрощаюсь с Кросби и Малкиным? Наверное, не буду прощаться. Просто уеду. Мы же еще увидимся. Не каждый день будем пересекаться, но точно останемся на связи.

Мне нравится играть. Я люблю хоккей. Мне нравится соревноваться, нравится вызов. Понятно, что Мэтт Мюррей здесь будет первым и это надолго. Действует потолок зарплат, а мой контракт съедает значительную часть бюджета. Это не могло долго продолжаться, - цитирует Флери официальный сайт НХЛ.

Напомним, в среду стало известно, что Флери отказался от пункта в контракте о невозможности обмена, чтобы «Питтсбург» смог защитить Мюррея на драфте расширения лиги.

За 13 сезонов в составе «Пингвинз» Флери провел 691 матч в НХЛ и одержал 375 побед. Ему принадлежит клубный рекорд по количеству сыгранных матчей, количеству проведенных минут - 39 769, побед, а также матче «на ноль» - 44.

Драфт расширения состоится с 17 по 21 июня 2017 года. Новый клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» может выбрать по одному игрока из каждой команды лиги для комплектования собственного состава. Клубы должны 18 июня представить списки защищенных игроков. «Вегас» должен будет определиться с составом до 21 июня. Итоги драфта будут объявлены 22 июня 2017 года во время церемонии вручения наград по итогам сезона 2016/17.