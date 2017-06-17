Ефимова установила лучший результат сезона в мире на 100-метровке брассом
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская пловчиха Юлия Ефимова победила на дистанции 100
метров брассом на этапе «Маре Нострум» во французском Кан-ан-Руссийо с лучшим
результатом сезона в мире.
Время Ефимовой - 1 минута 04,82 секунды. Ефимова также побила
собственный рекорд России, установленный на чемпионате мира-2013 – 1.05,02.
Второй стала шведка Йенни Юханссон (1.06,79), третьей – австралийка Джессика
Хансен (1.07,06).
Александр Красных выиграл заплыв на дистанции 400 м вольным
стилем с результатом 3 минуты 46,93 секунды. Также Красных победил на
200-метровке вольным стилем (1.47,36).
Кроме того, Антон Чупков победил на 100-метровке брассом с результатом 59,53 секунды. А Дарья Устинова на 200-метровке на спине стала второй с результатом 2 минуты 8,76 секунды.
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