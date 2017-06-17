Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ефимова установила лучший результат сезона в мире на 100-метровке брассом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская пловчиха Юлия Ефимова победила на дистанции 100 метров брассом на этапе «Маре Нострум» во французском Кан-ан-Руссийо с лучшим результатом сезона в мире.

Время Ефимовой - 1 минута 04,82 секунды. Ефимова также побила собственный рекорд России, установленный на чемпионате мира-2013 – 1.05,02. Второй стала шведка Йенни Юханссон (1.06,79), третьей – австралийка Джессика Хансен (1.07,06).

Александр Красных выиграл заплыв на дистанции 400 м вольным стилем с результатом 3 минуты 46,93 секунды. Также Красных победил на 200-метровке вольным стилем (1.47,36).

Кроме того, Антон Чупков победил на 100-метровке брассом с результатом 59,53 секунды. А Дарья Устинова на 200-метровке на спине стала второй с результатом 2 минуты 8,76 секунды.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юлия Ефимова: После той Олимпиады в Рио мне уже ничего не страшно! (видео)Юлия Ефимова: После той Олимпиады в Рио мне уже ничего не страшно! (видео)Обозреватель «Советского спорта» встретился с Юлией Ефимовой, которая на этапе «Маре Нострум» в Барселоне одержала три победы.Подробности поединка Мэйвезер – Макгрегор, невероятный парад «Питтсбурга» и покупки «Локо» и «Динамо». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.Ефимова победила в Барселоне с лучшим результатом сезона на 100-метровке брассомРоссийская пловчиха Юлия Ефимова победила на стометровке брассом с лучшим результатом сезона в мире на этапе серии международных турниров по плаванию «Маре Нострум» в Барселоне.Ефимова выиграла на 100-метровке брассом в МонакоТрехкратный призер Олимпийских игр в плавании россиянка Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 100 метров брассом на этапе серии международных турниров «Маре Нострум» в Монако.«Надо быть наглым, самоуверенным и злым». Пловец, которому важны не медали«Надо быть наглым, самоуверенным и злым». Пловец, которому важны не медалиОдин из лидеров сборной России Кирилл Пригода рвется на чемпионат мира, причем не только в коронном брассе.Ефимова, Фесикова, Морозов и Рылов вошли в состав сборной России на чемпионат мираСтал известен состав сборной России по плаванию на чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште.Юлия Ефимова: Допинг-комиссары приходят с проверкой даже в день рождения (видео)Юлия Ефимова: Допинг-комиссары приходят с проверкой даже в день рождения (видео)Обозреватель «Советского спорта» поговорил с четырехкратной чемпионкой мира, трехкратной олимпийской медалисткой по плаванию Юлией Ефимовой.Денис Мантуров: Ефимова бросила вызов всем, кто пытался усомниться в ее мировом лидерствеГлава высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания (ВФП) Денис Мантуров подвели итоги чемпионата России, который завершился в пятницу в бассейне «Олимпийский».Ефимова победила на чемпионате России на 100-метровке брассомТрехкратная медалистка Олимпийских игр Юлия Ефимова стала победительницей на проходящем в Москве чемпионате России в заплыве на 100 метров брассом.Ефимова выиграла чемпионат России в заплыве на 200 м брассомСегодня, 12 апреля, в Москве проходит вечерняя программа третьего дня чемпионата России по плаванию.Ефимова дважды за день перекрыла лучший результат сезона в мире на дистанции 50 м брассомТрехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова победила в финальном заплыве на 50 м брассом на чемпионате России, проходящем в Москве.Юлия Ефимова: Я хочу создать свой мировой брендЮлия Ефимова: Я хочу создать свой мировой брендЮлия Ефимова дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».Efimova Team: Мы только в начале пути. Все у нас получится!Efimova Team: Мы только в начале пути. Все у нас получится!В субботу прошла пресс-конференция первой в истории нашей страны профессиональной команды по плаванию.Ефимова и Рылов отобрались в полуфинал чемпионата РоссииВ Москве завершилась утренняя программа чемпионата России по плаванию.Андрей Митьков: «Efimova Team» будет расширятьсяАгент российской пловчихи Юлии Ефимовой Андрей Митьков на пресс-конференции сообщил о возможности расширения команды.Юлия Ефимова: Мы проделали отличную работу и полностью готовы к чемпионату РоссииРоссийская пловчиха Юлия Ефимова на пресс-конференции рассказала о новом опыте подготовки к соревнованиям в собственной команде.Ефимова выступит на чемпионате России на пяти дистанцияхГлавный тренер сборной России Сергей Колмогоров рассказал, что пловчиха Юлия Ефимова выступит на чемпионате страны на пяти дистанциях.«Убирайся назад в Москву!» Как Кузнецову освистали в США в матче с Уильямс«Убирайся назад в Москву!» Как Кузнецову освистали в США в матче с УильямсРоссийская теннисистка подверглась нападкам со стороны американских болельщиков на турнире в Майями.Андрей Митьков: В прошлом году Сальников начал настоящую войну против ЕфимовойАндрей Митьков: В прошлом году Сальников начал настоящую войну против ЕфимовойАгент самой титулованной российской пловчихи в откровенном интервью поделился своим мнением о нашем расследовании.Юлия Ефимова: Я так много пахала в Индонезии, что даже не сходила на серфингЮлия Ефимова: Я так много пахала в Индонезии, что даже не сходила на серфингЮлия Ефимова завоевала три золота в первом старте сезона, после чего дала интервью «Советскому спорту».
Футбол
Александр Бубнов: Ожидал большего от сборной России на фоне самого слабого соперника на турнире
Футбол
Валерий Рейнгольд: Канунников не заменит Зобнина в «Спартаке»
Футбол
Хуан Карлос Осорио: У Мексики есть хороший шанс на победу над Португалией
Футбол
Александр Головин: Об интересе зарубежных клубов сейчас не думаю
все новости
Юлия Ефимова
Юлия Ефимовавсе новости