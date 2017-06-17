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Президент «Милана»: Мы не продадим Доннарумму, он весь сезон просидит на трибунах

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Президент «Милана» Йохонг Ли высказался по поводу ситуации с голкипером команды Джанлуиджи Доннаруммой. Он отметил, что тренерский штаб весь следующий сезон не будет задействовать его.

«Мы потратили 800 миллионов евро на приобретение клуба. Неужели вы думаете, что мы обанкротимся, не продав Доннарумму за 30-40 миллионов? Мы не продадим его. Он будет сидеть на трибунах до конца сезона. Это наше окончательное решение», - цитирует президента Il Giornale.

Напомним, что Джанлуиджи Доннарумма отказался продлевать контракт с «Миланом». Соглашение истекает в конце следующего сезона. Ранее сообщалось, что вратарем интересуется «Реал». В прошедшем сезоне 18-летний  Доннарумма провел 41 матч за «Милан», пропустил 49 мячей и 12 раз отыграл «на ноль».

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