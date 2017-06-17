Андрей Тихонов: В Сербии очень хорошие условия для работы

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов высказал мнение от сбора в Сербии и первого товарищеского матча с болгарским «Дунавом» (3:0).



«Условия для работы здесь, в Сербии, очень хорошие. Можно сказать, идеальные. Игра физически получилась тяжёлая, мы начали подготовку всего несколько дней назад. Ребята могут гораздо больше и моментов создали не на одну игру. Могли закончить матч и 7:0, и 8:0. Сейчас самое главное — перестроить нашу игру, чтобы каждый понимал, что ему нужно делать на поле. Времени у нас не так много, не хватает где-то недели, чтобы всё выстроить детально. Но впереди ещё две недели, все ребята очень стараются. Дней через десять мы будем выглядеть совершенно по-другому», - приводит официальный сайт «Крыльев Советов» слова Тихонова.



Напомним, что в грядущем сезоне «Крылья Советов» сыграют в чемпионате ФНЛ.