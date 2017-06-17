Никита Симонян: Мне очень понравились сегодня болельщики

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал первый матч сборной России на Кубке конфедераций против команды Новой Зеландии (2:0).

- Как говорят англичане: «Самое красивое в игре - это счет на табло». В первые 15 минут мы вполне могли забить, но противник дважды вынес мяч фактически с линии ворот, потом новозеландцы сумели отодвинуть игру от своих ворот, так что нельзя сказать, что сегодня нашей команде противостоял слабый соперник. Сборной Новой Зеландии хотелось бы пожелать как минимум не проиграть в следующих матчах группового этапа. Мне очень понравились сегодня болельщики. Да, стадион не был заполнен полностью, но 50 тысяч зрителей - это солидная аудитория, это здорово, - передает слова Симоняна ТАСС.

Напомним, следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.