Александр Васин: Нам свойственна аритмия, и мы никак от этого не избавимся

Главный тренер женской сборной России Александр Васин после поражения от бельгиек в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы посетовал на игровую аритмию.



«Агрессивная защита сборной Бельгии не удивила. Это нормальное явление на чемпионате Европы. Если наши игроки до сих пор не поняли – будет так в каждом матче. Нам свойственна аритмия, и мы никак от этого не избавимся. Нам свойственны хорошие и провальные отрезки. Этот матч как холодный душ, шоковая терапия. Завтра есть предмет для серьезного разговора с командой», - приводит официальный сайт РФБ слова Васина.



В субботу сборная России в Праге в овертайме проиграла команде Бельгии со счетом 75:76 (15:29, 17:17, 17:15, 19:7, 7:8).