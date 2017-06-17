Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Васин: Нам свойственна аритмия, и мы никак от этого не избавимся

Источник:  Официальный сайт РФБКомментарии

Главный тренер женской сборной России Александр Васин после поражения от бельгиек в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы посетовал на игровую аритмию.

«Агрессивная защита сборной Бельгии не удивила. Это нормальное явление на чемпионате Европы. Если наши игроки до сих пор не поняли – будет так в каждом матче. Нам свойственна аритмия, и мы никак от этого не избавимся. Нам свойственны хорошие и провальные отрезки. Этот матч как холодный душ, шоковая терапия. Завтра есть предмет для серьезного разговора с командой», - приводит официальный сайт РФБ слова Васина.

В субботу сборная России в Праге в овертайме проиграла команде Бельгии со счетом 75:76 (15:29, 17:17, 17:15, 19:7, 7:8).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Татьяна Овечкина: Ничего страшного в проигрыше бельгийкам нетДвукратная олимпийская чемпионка Татьяна Овечкина прокомментировала поражение женской сборной России от команды Бельгии на групповом этапе чемпионата Европы.Россия обыграла Новую Зеландию, россиянки проиграли бельгийкам на Евробаскете и возможная революция в правилах футбола. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня на данную минуту.Россия в овертайме уступила Бельгии на женском ЕвробаскетеМатч группового турнира женского чемпионата Европы между сборными России и Бельгии завершился победой бельгиек в овертайме. Итоговый счет матча - 76:75 в пользу бельгийской команды.Россия обыграла Латвию на женском ЕвробаскетеМатч чемпионата Европы по баскетболу среди женщин между сборными России и Латвии завершился победой российской команды. Итоговый счет матча – 71:59 в пользу сборной России.Александр Васин: Было бы неправильно причислять Россию к фаворитам ЕвробаскетаГлавный тренер женской сборной России Александр Васин рассказал о задачах, которые стоят перед командой на чемпионате Европы.Борис Соколовский: Центровой сильнее Вадеевой сейчас в Европе нетГлавный тренер женской сборной России по баскетболу Борис Соколовский считает, что центровая национальной команды Мария Вадеева на данный момент является сильнейшей центровой в Европе.Сборная России проиграла гречанкамБаскетболистки сборной России потерпели поражение на международном товарищеском турнире в Греции, уступив хозяйкам паркета.Российские баскетболистки обыграли украинокБаскетболистки сборной России переиграли команду Украины в матче международного товарищеского турнира в Греции.12-13 июня будет объявлен состав женской сборной России на ЕвробаскетСостав женской сборной России по баскетболу на финальную часть чемпионата Европы будет объявлен 12-13 июня. Об этом заявил главный тренер команды Александр Васин.Сборная России обыграла турчанокБаскетболистки сборной России обыграли команду Турции в первом контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату Европы-2017, который стартует в Чехии 16 июня.17 очков Беляковой помогли россиянкам обыграть венгерокБаскетболистки сборной России одержали победу над командой Венгрии в матче международного турнира в Италии.Мария Вадеева: Отсутствие жесткого лимита не вредит сборной РоссииЦентровая курского «Динамо» и сборной России Мария Вадеева высказалась о лимите в премьер-лиге и шансах национальной команды на Евробаскете-2017.РФБ заплатила Мышкину 6,5 миллиона рублейРФБ исполнила решение Спортивного арбитражного суда (CAS) и рассчиталась с бывшим главным тренером женской сборной России Анатолием Мышкиным.Наталья Водопьянова: Удовлетворительный результат для сборной России на Евробаскете-2017 – любые медалиЧемпионка Европы-2007 Наталья Водопьянова в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделилась ожиданиями от выступления женской сборной России на Евробаскете-2017.Андрей Кириленко: Мышкин хотел получить вознаграждение за работу, которую он не сделалПрезидент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал решение спортивного арбитражного суда в Лозанне по иску бывшего главного тренера женской сборной России по баскетболу Анатолия Мышкина.Павел Колобков: На чемпионате мира российские биатлонисты могут доказать, что они самые сильныеМинистр спорта РФ Павел Колобков оценил шансы сборной России на чемпионате мира по биатлону.Сборная России начнет чемпионат Европы матчем с ЛатвиейБаскетболистки сборной России стартуют на чемпионате Европы 2017 года матчем с командой Латвии.Елена Баранова: Российские клубы – одни из сильнейших в Европе, а сборная не может отобраться на ОлимпиадуОлимпийская чемпионка Елена Баранова выступила за введение лимита на легионеров в чемпионате России по баскетболу.Женская сборная России обыграла Грецию и вышла на Евробаскет-2017Женская сборная России пробилась в финальную часть чемпионата Европы 2017 года. Это стало известно после победы россиянок над сборной Греции.Российские баскетболистки досрочно вышли на чемпионат Европы-2017Баскетболистки женской сборной России досрочно гарантировали себе путевку в финальный турнир чемпионата Европы 2017 года.
Футбол
Александр Бубнов: Ожидал большего от сборной России на фоне самого слабого соперника на турнире
Футбол
Валерий Рейнгольд: Канунников не заменит Зобнина в «Спартаке»
Футбол
Хуан Карлос Осорио: У Мексики есть хороший шанс на победу над Португалией
Футбол
Александр Головин: Об интересе зарубежных клубов сейчас не думаю
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика