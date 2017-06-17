Дзагоев в свой день рождения забил красивый гол на тренировке
Источник: ПФК ЦСКАКомментарии
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, которому 17 июня исполнилось 27
лет, отметил день рождения красивым голом во время тренировки армейского клуба
на сборе в Австрии.
«Роскошный гол сегодняшнего именинника Дзагоева в двусторонке на дневной тренировке», - сообщается в «твиттере» ЦСКА.
⚽️ Роскошный гол сегодняшнего именинника Дзагоева в двусторонке на дневной тренировке 🔥#ЦСКАвАвстрии pic.twitter.com/NTwErRRfd1— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 17 июня 2017 г.
Напомним, что из-за ранее полученной травмы Дзагоев пропускает Кубок конфедераций-2017.
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