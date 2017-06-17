Дзагоев в свой день рождения забил красивый гол на тренировке

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, которому 17 июня исполнилось 27 лет, отметил день рождения красивым голом во время тренировки армейского клуба на сборе в Австрии.



«Роскошный гол сегодняшнего именинника Дзагоева в двусторонке на дневной тренировке», - сообщается в «твиттере» ЦСКА.

⚽️ Роскошный гол сегодняшнего именинника Дзагоева в двусторонке на дневной тренировке 🔥#ЦСКАвАвстрии pic.twitter.com/NTwErRRfd1 — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 17 июня 2017 г.

Напомним, что из-за ранее полученной травмы Дзагоев пропускает Кубок конфедераций-2017.