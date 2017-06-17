Дмитрий Кириченко: Тренерскую лицензию PRO получу в декабре 2018 года
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко рассказал о том, что начал учиться на тренерскую категорию PRO.
- Впереди полтора года учебы. В основном она будет проходить, когда в чемпионате будут паузы. Сдал вступительный экзамен, защитил конспект и поступил. Планирую получить категорию PRO в декабре 2018 года, - сказал Кириченко в интервью ROSTOV TV.
Напомним, что Кириченко входит в тренерский штаб Леонида Кучука.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически