Испания разгромила Македонию на молодежном чемпионате Европы, Асенсио сделал хет-трик

Сауль: Гризманн? «Атлетико» не держится на одном игроке, у нас есть еще Торрес

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес высказался о возможном уходе форварда сборной Франции Антуана Гризманна в «МЮ», а также прокомментировал информацию о возвращении Диего Косты из «Челси».