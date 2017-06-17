Испания разгромила Македонию на молодежном чемпионате Европы, Асенсио сделал хет-трик
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч группового турнира молодежного чемпионата Европы между
сборными Испании и Македонии завершился убедительной победой испанцев. Итоговый
счет матча - 5:0.
В составе победителей хет-трик сделал Марко Асенсио,
выступающий за мадридский «Реал». Также отличились Сауль Ньигес и Жерар
Деулофеу (с пенальти).
После первого тура испанцы с тремя очками лидируют в
группе В. Македонцы с нулем очков на последнем месте.
Молодежный чемпионат Европы
Гдыня (Польша)
Группа В
1-й тур
Испания – Македония – 5:0
Голы: Ньигес, 10, Асенсио, 16, 54, 72, Деулофеу, 35, с
пенальти.
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