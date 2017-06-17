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Испания разгромила Македонию на молодежном чемпионате Европы, Асенсио сделал хет-трик

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч группового турнира молодежного чемпионата Европы между сборными Испании и Македонии завершился убедительной победой испанцев. Итоговый счет матча - 5:0.

В составе победителей хет-трик сделал Марко Асенсио, выступающий за мадридский «Реал». Также отличились Сауль Ньигес и Жерар Деулофеу (с пенальти).

После первого тура испанцы с тремя очками лидируют в группе В. Македонцы с нулем очков на последнем месте.

Молодежный чемпионат Европы

Гдыня (Польша)

Группа В

1-й тур

Испания – Македония – 5:0

Голы: Ньигес, 10, Асенсио, 16, 54, 72, Деулофеу, 35, с пенальти.

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