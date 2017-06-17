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Игорь Албин: Стадион «Санкт-Петербург» способен принимать матчи мирового уровня

Источник:  «Фонтанка»Комментарии

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин поделился мнением о матче Россия – Новая Зеландия (2:0) и стадионе «Санкт-Петербург».

– Блестящий матч. Новая Зеландия – это английская школа футбола, лучшие опытные игроки, сильные соперники. Но мы все равно победили. Петербург заслуживает самых высоких спортивных стандартов. Мы способны принимать матчи мирового уровня, – приводит слова Албина «Фонтанка».

Напомним, сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.

Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.

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Матч

Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)

Голы

Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).

Состав

Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)

Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас

Судья:

Вильмар Рольдан (Колумбия)

Место и дата

17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Голосование: Кто выиграет Кубок конфедераций-2017?

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