Вихлянцева сыграет с Контавейт в финале турнира в Хертогенбоше
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Россиянка Наталья Вихлянцева вышла в финал теннисного турнира
в голландском Хертогенбоше, призовой фонд которого превышает 225 тысяч
долларов.
В полуфинальном матче российская теннисистка со счетом 6:3,
7:5 переиграла пятую ракетку турнира хорватку Ану Конюх. Поединок продолжался 1
час 18 минут.
В финале Вихлянцева сыграет с эстонкой Анетт Контавейт, одолевшей в полуфинале украинку Лесю Цуренко - 6:3, 6:7 (0:7), 6:2.
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