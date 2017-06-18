Дани Алвес близок к переходу из «Ювентуса» в «Манчестер Сити»

Защитник «Ювентуса» Даниэл Алвес может стать игроком «Манчестер Сити». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Corriere dello Sport, Алвес близок к соглашению с «Манчестер Сити». Там работает Хосеп Гвардиола, под руководством которого бразилец играл в «Барселоне». Также сообщается, что Алвес может уйти, так как «Юве» не предложил ему более длительный контракт. Нынешнее соглашение истекает летом 2018 года.

В минувшем сезоне 34-летний Даниэл Алвес провел 33 матча за «Ювентус» и забил шесть мячей при семи голевых передачах. Вместе с командой он выиграл чемпионат и Кубок Италии, а также дошел до финала Лиги чемпионов.