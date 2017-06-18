Дани Алвес близок к переходу из «Ювентуса» в «Манчестер Сити»
Источник: Corriere dello SportКомментарии
Защитник «Ювентуса» Даниэл Алвес может стать игроком «Манчестер
Сити». Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как информирует Corriere
dello Sport, Алвес близок к соглашению с «Манчестер Сити». Там работает
Хосеп Гвардиола, под руководством которого бразилец играл в «Барселоне». Также
сообщается, что Алвес может уйти, так как «Юве» не предложил ему более
длительный контракт. Нынешнее соглашение истекает летом 2018 года.
В минувшем сезоне
34-летний Даниэл Алвес провел 33 матча за «Ювентус» и забил шесть мячей при
семи голевых передачах. Вместе с командой он выиграл чемпионат и Кубок Италии,
а также дошел до финала Лиги чемпионов.
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