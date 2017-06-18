Ильяс Куркаев: Шляпников просил нас быть сконцентрированными

Центральный блокирующий сборной России Ильяс Куркаев рассказал «Советскому спорту» об установке тренерского штаба перед решающим сетом в матче против США.

- Что перед решающей партией вам говорил тренер?

- Он сказал, чтобы, в первую очередь, мы вышли сконцентрированными. Потому что в четвертом сете немного упустили соперника на выбитых мячах, хотя могли навязать борьбу на блоке. Там была ситуация, когда у нас получилась хорошая подача, но блок не сработал и страховка тоже. На пятую партию выходили с настроем сыграть дисциплинированно и выполнить каждый элемент от и до, - сказал Куркаев.

Напомним, сборная России обыграла команду США на этапе Мировой лиги в Польше со счетом 3-2 (31:29, 17:25, 25:19, 25:27, 15:13). Россияне обыграли американцев впервые за три года.