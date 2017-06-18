Эменике может вернуться в «Спартак»

Московский «Спартак» ведет переговоры с со своим бывшим форвардом, ныне игроком «Фенербахче» Эммануэлем Эменике, сообщает Futbol Arena.

По информации издания, представители московского клуба ведут переговоры с нигерийским нападающим.

Эменике выступал ранее за «Спартак» с 2011 по 2013 год, за красно-белых Эммануэль сыграл 51 матч, забил 24 мяча и отдал 8 голевых пасов.

Напомним, в минувшем сезоне 30 летний форвард принял участие в 27 матчах турецкого клуба, забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач.

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