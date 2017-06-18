«Зенит» предложил игроку «Ромы» Манолосу 3,5 миллиона евро в год

Футбольный клуб «Зенит» предложил защитнику «Ромы» Костасу Манолосу зарплату в размере 3,5 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.

Римский клуб отказал «Зениту» в трансфере 26-летнего грека, поэтому руководство команды из Петербурга решило переманить игрока более выгодным контрактом.

«Я не буду комментировать эту информацию, потому что ежедневно в этом вопросе появляются новые названия клубов», - заявил агент Маноласа Иоаннис Эванджелопулос.

Сообщается, что защитником также интересуются английские «Челси» и «Арсенал».

Напомним, в стан римского клуба Костас перешел в 2014 году. В минувшем сезоне игрок принял участие в 45 матчах и отдал две результативные передачи. Его контракт с «волками» рассчитан до июня 2019 года, а трансферная стоимость, по данным transfermarkt.de, составляет 30 миллионов евро.

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