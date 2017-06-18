Михаил Боярский: Новая арена в Петербурге эмоции гасит – тут ты сливаешься в массу

Известный актер Михаил Боярский поделился впечатлениями от победы сборной России над командой Новой Зеландии (2:0) в матче первого тура группового этапа Кубка конфедерации-2017.

– Не могу сказать, что у меня много эмоций от прошедшего матча, - приводит слова Боярского «Газета.Ru». – Игра была ни шаткой, ни валкой. Мне не нравятся подобные встречи, когда по матчу не можешь сказать ни хорошего, ни плохого. Да, молодцы, выиграли! Я, кстати, со счетом угадал, хоть и не кот.

Вопросы по стадиону? Общий звук арены «Санкт-Петербург» похож на фонограмму, а скандирование «Россия вперед!» становится каким-то гулом. На «Петровском» такого не было – там ты принимаешь участие в матче. А вот новая арена эмоции гасит – тут ты сливаешься в массу.