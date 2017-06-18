Михаил Боярский: Новая арена в Петербурге эмоции гасит – тут ты сливаешься в массу
Известный актер Михаил Боярский поделился впечатлениями от
победы сборной России над командой Новой Зеландии (2:0) в матче первого тура
группового этапа Кубка конфедерации-2017.
– Не могу сказать, что у меня много эмоций от прошедшего
матча, - приводит слова Боярского «Газета.Ru». – Игра была ни шаткой, ни валкой. Мне не нравятся подобные
встречи, когда по матчу не можешь сказать ни хорошего, ни плохого. Да, молодцы,
выиграли! Я, кстати, со счетом угадал, хоть и не кот.
Вопросы по стадиону? Общий звук арены «Санкт-Петербург» похож на фонограмму, а скандирование «Россия вперед!» становится каким-то гулом. На «Петровском» такого не было – там ты принимаешь участие в матче. А вот новая арена эмоции гасит – тут ты сливаешься в массу.
Матч
Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)
Голы
Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)
Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция