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Андрей Канчельскис: Все же понимали, что команда Новой Зеландии не уровень России

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший игрок сборной России Андрей Канчесльскис поделился впечатлениями от победы сборной России над командой Новой Зеландии (2:0) в матче первого тура группового этапа Кубка конфедерации-2017.

– Нормальные эмоции. Первая игра на турнире, первая победа, – приводит слова Канчельскиса «Газета.Ru». –  Но все же понимали, что команда Новой Зеландии не уровень сборной России, поэтому предсказуемые три очка взяли.

Все еще впереди – Португалия, Мексика. А если уж не обыгрывать таких соперников, как сегодня, то это же совсем катастрофа.

Матч

Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)

Голы

Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).

Состав

Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)

Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас

Судья:

Вильмар Рольдан (Колумбия)

Место и дата

17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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