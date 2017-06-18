Андрей Канчельскис: Все же понимали, что команда Новой Зеландии не уровень России
Бывший игрок сборной России Андрей Канчесльскис поделился впечатлениями от победы сборной России над командой Новой Зеландии
(2:0) в матче первого тура группового этапа Кубка конфедерации-2017.
– Нормальные эмоции. Первая игра на турнире, первая победа,
– приводит слова Канчельскиса «Газета.Ru». – Но все же понимали,
что команда Новой Зеландии не уровень сборной России, поэтому предсказуемые три
очка взяли.
Все еще впереди – Португалия, Мексика. А если уж не обыгрывать таких соперников, как сегодня, то это же совсем катастрофа.
Матч
Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)
Голы
Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)
Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция