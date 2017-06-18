Андрей Канчельскис: Все же понимали, что команда Новой Зеландии не уровень России

Бывший игрок сборной России Андрей Канчесльскис поделился впечатлениями от победы сборной России над командой Новой Зеландии (2:0) в матче первого тура группового этапа Кубка конфедерации-2017.

– Нормальные эмоции. Первая игра на турнире, первая победа, – приводит слова Канчельскиса «Газета.Ru». – Но все же понимали, что команда Новой Зеландии не уровень сборной России, поэтому предсказуемые три очка взяли.

Все еще впереди – Португалия, Мексика. А если уж не обыгрывать таких соперников, как сегодня, то это же совсем катастрофа.