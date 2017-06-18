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Алан Дзагоев: Думаю, к сезону подойдем в отличном состоянии

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, накануне отпраздновавший свое 27-й день рождения, рассказал о сборе в Австрии.

– Алан, тебе можно совсем немножко и посочувствовать, ведь твой день рождения опять пришелся на сборы…
– Да я уже привык (улыбается). Даже не помню, когда в последний раз отмечал этот праздник с семьей. Один раз удалось попасть на день рождения жены, он у нее 7 июня, а так я в эти дни все время с командой. Но это тоже очень здорово, всегда приятно получить поздравления от ребят и от болельщиков, за что всем огромное спасибо!

– На тренировке ты поначалу постоянно на кого-то бранился, а потом забил такой роскошный гол, что ребята чуть ли не хором закричали «С днем рождения»…
– Всегда бывают моменты, когда ты чем-то недоволен, это нормальная практика (улыбается). В целом все в порядке, потихоньку набираем форму, думаю, к сезону подойдем в отличном состоянии. А гол… Если честно, специально не думал, что вот именно сегодня нужно забить красиво. Но когда это получилось, настроение, естественно, стало еще более приподнятым.

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