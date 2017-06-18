Аршак Корян: Над предложением «Локомотива» долго не раздумывал

Нападающий Аршак Корян поделился впечатлениями от вызова на просмотр в московский «Локомотив».

«Это новый шанс для меня. Даже вызов. Безусловно, у меня к «Локомотиву» особенные чувства, поэтому приехал сюда с воодушевлением. Предложение пройти просмотр в родном клубе появилось достаточно внезапно, но долго я не раздумывал.

Отдам все силы на тренировках и надеюсь показать свой уровень тренерскому штабу», - приводит слова Коряна официальный сайт «Локомотива».

22-летний воспитанник красно-зеленых в течении пяти дней будет находиться на просмотре, после чего тренерский штаб примет решение о дальнейшем сотрудничестве с игроком.

Напомним, с февраля 2015 года Корян защищал цвета голландского «Витесса». В основном составе этой команды он провел три матча. За вторую команду «Витесса» забил 17 мячей в 40 матчах.