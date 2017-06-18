Владимир Стогниенко: Давайте пока хвалить нашу сборную не будем
Спортивный комментатор Владимир Стогниенко поделился
впечатлениями от победы сборной России над командой Новой Зеландии (2:0) в
матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций-2017.
«Игру я расцениваю как неплохую. Употреблять более теплые
выражения по отношению к нашей команде не нужно. Ведь понятно, что наш соперник
был гораздо ниже уровнем. Насколько вы знаете, в Новой Зеландии всего одна
профессиональная команда — и та играет в чемпионате Австралии. А в чемпионате
островной страны выступают только полупрофессиональные и любительские клубы.
Несмотря на это, новозеландцы были неплохо готовы физически.
Они готовы были биться, но понятно, что в мастерстве мы их сильно
превосходим. В целом, мне понравилось,
как играли защитники. Хотя в тот момент, когда новозеландцам позволили нанести
два удара подряд по нашим воротам, – это лишнее.
Если резюмировать все вышесказанное об игре сборной России:
неплохо, местами симпатично. Но давайте пока хвалить больше нашу сборную не
будем, потому что больше – не за что», – приводит слова Стогниенко «Газета.Ru».