Молодежный состав «Динамо» вышел из отпуска

Футболисты молодежной команды «Динамо» вышли из отпуска, сообщает официальный сайт московского клуба.

Новый сезон начался для ребят чуть раньше – в четверг и пятницу футболисты проходили углубленный медосмотр в одном из столичных центров. Сегодня же состоялась первая тренировка. Она получилась беговой – сначала игроки наматывали круги вокруг поля, потом, разбившись на две группы, продолжили то же самое, но с ускорениями. Периодически к группам присоединялись тренеры – Дмитрий Хохлов и Юрий Никифоров. Закончилось же полуторачасовое занятие растяжкой.

В планах «молодежки» пока тренировки в Новогорске. 27 июня молодые динамовцы уедут на юг России, где примут участие в турнире памяти Андрея Андреева. Он пройдет по довольно специфической системе – проигравший выбывает из борьбы сразу. В любом случае бело-голубые, которым предстоит сыграть с «Чайкой» из Песчанокопского (4-е место зоны «Юг» ПФЛ 2016/17), пробудут в Афипском до 2-го июля.

Затем команда вернется в Москву, где и продолжит подготовку к первенству, которое стартует в середине следующего месяца.