Молодежный состав «Динамо» вышел из отпуска
Футболисты молодежной
команды «Динамо» вышли из отпуска, сообщает официальный сайт московского клуба.
Новый сезон начался для ребят чуть раньше – в четверг и
пятницу футболисты проходили углубленный медосмотр в одном из столичных
центров. Сегодня же состоялась первая тренировка. Она получилась беговой –
сначала игроки наматывали круги вокруг поля, потом, разбившись на две группы,
продолжили то же самое, но с ускорениями. Периодически к группам присоединялись
тренеры – Дмитрий Хохлов и Юрий Никифоров. Закончилось же полуторачасовое
занятие растяжкой.
В планах «молодежки» пока тренировки в Новогорске. 27 июня
молодые динамовцы уедут на юг России, где примут участие в турнире памяти
Андрея Андреева. Он пройдет по довольно специфической системе – проигравший
выбывает из борьбы сразу. В любом случае бело-голубые, которым предстоит
сыграть с «Чайкой» из Песчанокопского (4-е место зоны «Юг» ПФЛ 2016/17),
пробудут в Афипском до 2-го июля.
Затем команда вернется в Москву, где и продолжит подготовку
к первенству, которое стартует в середине следующего месяца.