EA Sports назвала команду сезона серии А в FIFA 17

Андрей «Timon» Гурьев: Буду стараться не выпадать из игрового ритма, как это делал весь год

Киберфутболист ЦСКА и Gambit Esports Андрей «Timon» Гурьев в интервью сайту организации рассказал о выступлении на европейской квалификации к FIFA Interactive World Cup 2017, а также о подготовке к предстоящему чемпионату.