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EA Sports назвала команду сезона серии А в FIFA 17

Источник:  EA SportsКомментарии

EA Sports назвала команду сезона чемпионата Италии, игроками которой можно сыграть в режиме Ultimate Team в футбольном симуляторе FIFA 17.

Команда сезона включила в себя лучших игроков текущего футбольного сезона, выступающих в серии А.

Лучшими же в TOTS (Team of the Season) итальянской высшей лиги стали игроки туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаин и Джорджио Кьеллини.

Стартовый состав, запасные и резерв команды сезона чемпионата России выглядят следующим образом:

Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»).
Защитники: Федерико Фасио («Рома»), Джорджио Кьеллини («Ювентус»), Калиду Кулибали («Наполи»). Алекс Сандро («Ювентус»).
Полузащитники: Раджа Наингголан («Рома»), Марек Гамшик («Наполи»), Лукас Билья («Лацио»).
Нападающие: Дрис Мертенс («Наполи»), Эдин Джеко («Рома»), Гонсало Игуаин («Ювентус»).

Запасные: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Маттиа Кальдара («Аталанта»), Мохаммед Салах («Рома»), Мауро Икарди («Интер»), Андреа Белотти («Торино»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Чиро Имобиле («Лацио»).
Резервные: Бальде Кейта, Стефан Де Врей (оба — «Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Пауоло Дибала, Сами Хедира (оба – «Ювентус»).

Фото: EA Sports

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