Футболисты сборной России прилетели в Москву (видео)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты сборной России прилетели в Москву после матча
первого тура группового этапа Кубка конфедерации-2017 против Новой Зеландии
(2:0).
В столице России игроки до 20 июня проведут несколько ежедневных тренировок на стадионах ЦСКА и «Спартака».
Прилетели в Москву! До завтра 🌘 pic.twitter.com/Ha0s3u9nJJ— Сборная России (@TeamRussia) 17 июня 2017 г.
Во вторник, 21 июня сборная России в рамках второго тура
группового этапа Кубка конфедераций сыграет с командой Португалии, начало
встречи в 18:00 по местному времени.
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