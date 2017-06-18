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Футболисты сборной России прилетели в Москву (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты сборной России прилетели в Москву после матча первого тура группового этапа Кубка конфедерации-2017 против Новой Зеландии (2:0).

В столице России игроки до 20 июня проведут несколько ежедневных тренировок на стадионах ЦСКА и «Спартака».

Во вторник, 21 июня сборная России в рамках второго тура группового этапа Кубка конфедераций сыграет с командой Португалии, начало встречи в 18:00 по местному времени.

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