Андрей Ватутин: Искренне жаль, что у Фрилэнда не получилось заиграть в ЦСКА
Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин
прокомментировал уход из команды центрового Джоэла Фрилэнда.
«На протяжении всей карьеры Джоэл показывал очень высокий
уровень мастерства с редким для «большого» набором умений, потому мы всерьез
рассчитывали усилиться с его приходом. К сожалению, в первый же год Фрилэнда
настигли обидные травмы, потребовавшие от игрока, медицинского и тренерского
штабов больших усилий для возвращения формы.
Искренне жаль, что по упомянутым объективным обстоятельствам
у него не получилось заиграть в ЦСКА, но к баскетболисту нет никаких претензий
по рабочей этике и самоотдаче. Несмотря на трудности, он оставался
жизнерадостным и дружелюбным товарищем по команде, всегда готовым поддержать и
словом, и делом, и я хочу поблагодарить Джоэла за терпение и позитивный
настрой. Желаю ему крепкого здоровья и удачи в продолжении карьеры», - приводит
слова Ватутина официальный сайт ЦСКА.