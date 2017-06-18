Андрей Ватутин: Искренне жаль, что у Фрилэнда не получилось заиграть в ЦСКА

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал уход из команды центрового Джоэла Фрилэнда.

«На протяжении всей карьеры Джоэл показывал очень высокий уровень мастерства с редким для «большого» набором умений, потому мы всерьез рассчитывали усилиться с его приходом. К сожалению, в первый же год Фрилэнда настигли обидные травмы, потребовавшие от игрока, медицинского и тренерского штабов больших усилий для возвращения формы.

Искренне жаль, что по упомянутым объективным обстоятельствам у него не получилось заиграть в ЦСКА, но к баскетболисту нет никаких претензий по рабочей этике и самоотдаче. Несмотря на трудности, он оставался жизнерадостным и дружелюбным товарищем по команде, всегда готовым поддержать и словом, и делом, и я хочу поблагодарить Джоэла за терпение и позитивный настрой. Желаю ему крепкого здоровья и удачи в продолжении карьеры», - приводит слова Ватутина официальный сайт ЦСКА.