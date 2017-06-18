Ромен Грожан: Выступать в Баку на машинах нового поколения будет очень интересно

Французский пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился ожиданиями от предстоящего этапа Формулы-1, который пройдет в Баку.

«Этап будет интересным. На одних участках трассы возникнут определенные сложности за рулем более широких машин, на других атаковать станет еще приятнее. Максимальная скорость на прямых несколько снизится.

Думаю, выступать в Баку на машинах нового поколения – с поздним торможением и желанием сохранить максимум скорости в поворотах – будет очень интересно, как и в узких скоростных поворотах, окруженных стенами.

Первая часть трассы включает длинные прямые и серьезные торможения перед 90-градусными поворотами. Не самый интересный отрезок, но там можно обгонять. Потом характер трассы меняется. Вокруг крепости трасса поднимается в гору – там очень скоростной участок, а в двух последних поворотах она идет под уклон перед длинной прямой. Словно две разных трассы в одной», - приводит слова Грожана F1news.ru.

Напомним, Гран-при Азербайджана пройдет с 23 по 25 июня на городской трассе в Баку.