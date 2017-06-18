Владимир Стогниенко: За матч с Мексикой опасаюсь больше, чем за встречу с Португалией

Спортивный комментатор Владимир Стогниенко поделился ожиданиями от предстоящих матчей сборной России в групповой стадии Кубка конфедераций-2017.

«Два самых главных матча сборной России еще впереди. Причем, если честно, я за матч с Мексикой опасаюсь больше, чем за встречу с Португалией.

Позволяет ли игра России на равных бороться с более серьезными соперниками по группе? Конечно, нет. Такая игра не позволит добиться побед в следующих поединках. Однако я полагаю, что на эти встречи и настрой будет другой, да и сборная будет прибавлять по ходу турнира.

Если мы возьмем три последних матча сборной России – с Венгрией, Чили и сегодняшний с Новой Зеландией, то заметим, что поступательное движение наверх есть. Вообще, за последние месяцы я наблюдаю очевидный прогресс в игре сборной. Но нужно добавлять еще», – приводит слова Стогниенко «Газета.Ru».

Напомним, сборная России 21 июня сыграет с португальцами, а 24 июня – с мексиканцами.