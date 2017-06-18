Владимир Стогниенко: За матч с Мексикой опасаюсь больше, чем за встречу с Португалией
Спортивный комментатор Владимир Стогниенко поделился
ожиданиями от предстоящих матчей сборной России в групповой стадии Кубка
конфедераций-2017.
«Два самых главных матча сборной России еще впереди. Причем,
если честно, я за матч с Мексикой опасаюсь больше, чем за встречу с
Португалией.
Позволяет ли игра России на равных бороться с более
серьезными соперниками по группе? Конечно, нет. Такая игра не позволит добиться
побед в следующих поединках. Однако я полагаю, что на эти встречи и настрой
будет другой, да и сборная будет прибавлять по ходу турнира.
Если мы возьмем три последних матча сборной России – с Венгрией, Чили и сегодняшний с Новой Зеландией, то заметим, что поступательное движение наверх есть. Вообще, за последние месяцы я наблюдаю очевидный прогресс в игре сборной. Но нужно добавлять еще», – приводит слова Стогниенко «Газета.Ru».
Напомним, сборная России 21 июня сыграет с португальцами, а 24 июня – с мексиканцами.
Матч
Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)
Голы
Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)
Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция