Португалия – Мексика. Начало текстовой трансляции в 18:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций
сборная Португалии сыграет с командой Мексики.
Встреча пройдет на поле «Казань-Арены» в столице Татарстана
и начнется в 18:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Напомним, в последний раз эти команды встречались в рамках товарищеского матча в июне 2014 года, тогда победу со счетом 1:0 одержали португальцы.
Матч
Судья:
Нестор Питана (Аргентина)
Место и дата
18 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция
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