Камерун – Чили. Начало текстовой трансляции в 21:00 (мск)

В матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Камеруна сыграет с командой Чили.

Встреча пройдет на поле «Открытие-Арены» в Москве и начнется в 21:00 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в последний раз эти команды встречались в рамках группового этапа чемпионата мира 1998 года во Франции. Тогда встреча завершилась вничью со счетом 1:1.