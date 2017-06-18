Камерун – Чили. Начало текстовой трансляции в 21:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций
сборная Камеруна сыграет с командой Чили.
Встреча пройдет на поле «Открытие-Арены» в Москве и начнется
в 21:00 по местному времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, в последний раз эти команды встречались в рамках группового этапа чемпионата мира 1998 года во Франции. Тогда встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
Матч
Место и дата
18 июня 21:00, Спартак, Текстовая трансляция
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