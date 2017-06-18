Защитник «Марселя» Рекик перешел в «Герту»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Защитник «Марселя» Карим Рекик стал игроком берлинской «Герты»,
сообщает официальный сайт немецкого клуба.
22-летний голландец подписал долгосрочный контракт с
бело-голубыми. По данным transfermarkt.de, сумма сделки составила 2,5 миллиона
евро.
«Герта» большой амбициозный клуб. Меня это устраивает. Я
хочу много играть и добиться успеха с этим клубом», - поделился впечатлениями
Рекик.
Напомним, Карим является воспитанником «Фейеноорда». Ранее выступал в составе «Манчестер Сити», «Блэкберна» и «ПСВ». В минувшем сезоне принял участие в 12 матчах «Марселя».
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