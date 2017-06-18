Защитник «Марселя» Рекик перешел в «Герту»

Защитник «Марселя» Карим Рекик стал игроком берлинской «Герты», сообщает официальный сайт немецкого клуба.

22-летний голландец подписал долгосрочный контракт с бело-голубыми. По данным transfermarkt.de, сумма сделки составила 2,5 миллиона евро.

«Герта» большой амбициозный клуб. Меня это устраивает. Я хочу много играть и добиться успеха с этим клубом», - поделился впечатлениями Рекик.

Напомним, Карим является воспитанником «Фейеноорда». Ранее выступал в составе «Манчестер Сити», «Блэкберна» и «ПСВ». В минувшем сезоне принял участие в 12 матчах «Марселя».

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