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Первый сбор «Кубани» перенесен из Сербии в Краснодарский край

Источник:  ФК «Кубань»Комментарии

Первый зарубежный сбор «Кубани», который должен был состояться в Сербии, перенесен в Краснодарский край по причине неудовлетворительного состояния полей.

«Компания-организатор по объективным причинам не смогла предоставить оговоренные ранее тренировочные площадки. В качестве альтернативы была предложена резервная база, которая находится на высоте свыше 1000 метров над уровнем моря. Учитывая, что такие перепады могут негативно повлиять на физическое состояние игроков, тренерский штаб принял решение о целесообразности переноса сборов в Краснодарский край. С организаторами достигнуто соглашение о возмещении всех издержек», - говорится на официальном сайте «Кубани».

Сообщается, что клуб уже достиг предварительной договоренности о проведении спаррингов с другими командами, среди которых есть представители РФПЛ.

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