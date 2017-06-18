Ковалев проиграл Уорду техническим нокаутом в 8-м раунде
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский боксер Сергей Ковалев проиграл американцу Андре
Уорду техническим нокаутом в восьмом раунде.
На кану боя-реванша стояли чемпионские пояса по версии WBA, IBF и WBO в
полутяжелом весе.
Стоит отметить, что Уорд под конец раунда нанес Ковалеву ряд
ударов ниже пояса, после чего рефери остановил поединок и засчитал 34-летнему
россиянину поражение.
Уорд защитил титулы, которые завоевал в ноябре прошлого года в первом бою с Ковалевым.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого поединка.
В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.
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