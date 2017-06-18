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Победа сборной России в матче открытия Кубка конфедераций-2017 и скандальное поражение Сергея Ковалева. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.

В матче открытия Кубка конфедераций сборная России в Петербурге победила команду Новой Зеландии.

Лучшим игроком этой встречи признан Федор Смолов. 

Российский боксер Сергей Ковалев проиграл американцу Андре Уорду техническим нокаутом в восьмом раунде поединка-реванша.

Волейболисты сборной России в матче Мировой лиги обыграли команду США. 

Московский «Спартак» ведет переговоры с со своим бывшим форвардом, ныне игроком «Фенербахче» Эммануэлем Эменике.

«Зенит» предложил защитнику «Ромы» Костасу Манолосу зарплату в размере 3,5 миллионов евро.

Российским баскетболистки уступили всего в одно очко бельгийкам в овертайме чемпионата Европы.

Испанцы забили пять безответных мячей в ворота македонцев в матче группового турнира молодежного чемпионата Европы.

Российская пловчиха Юлия Ефимова победила на дистанции 100 метров брассом на этапе «Маре Нострум» во французском Кан-ан-Руссийо.

Видео дня: «Это реальное позорище!» Даже американцы в шоке, как засудили Ковалева

Цитата дня: «Мы не продадим Доннарумму, он весь сезон просидит на трибунах», - президент «Милана».

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