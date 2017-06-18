Победа сборной России в матче открытия Кубка конфедераций-2017 и скандальное поражение Сергея Ковалева. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных
новостей утра воскресенья.
В матче открытия Кубка конфедераций сборная России в Петербурге победила команду Новой Зеландии.
Лучшим игроком этой встречи признан Федор Смолов.
Российский боксер Сергей Ковалев проиграл американцу Андре Уорду техническим нокаутом в восьмом раунде поединка-реванша.
Волейболисты сборной России в матче Мировой лиги обыграли команду США.
Московский «Спартак» ведет переговоры с со своим бывшим форвардом, ныне игроком «Фенербахче» Эммануэлем Эменике.
«Зенит» предложил защитнику «Ромы» Костасу Манолосу зарплату в размере 3,5 миллионов евро.
Российским баскетболистки уступили всего в одно очко бельгийкам в овертайме чемпионата Европы.
Испанцы забили пять безответных мячей в ворота македонцев в матче группового турнира молодежного чемпионата Европы.
Российская пловчиха Юлия Ефимова победила на дистанции 100 метров брассом на этапе «Маре Нострум» во французском Кан-ан-Руссийо.
Видео дня: «Это реальное позорище!» Даже американцы в шоке, как засудили Ковалева
Цитата дня: «Мы не продадим Доннарумму, он весь сезон просидит на трибунах», - президент «Милана».
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