Уорд вел на судейских карточка на момент окончания боя (фото)

Чемпион мира по версии WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе Андре Уорд вел на в счете на судейских записках в бою с россиянином Сергеем Ковалевым.

Судьи Дэйв Моррети и Гленн Фельдман после семи раундов отдали преимущество Уорду в одно очко: 67:66. По мнению третьего судьи Стива Вайсфельда впереди был Ковалев: 68:65.

Напомним, что бой завершился в восьмом раунде. Уорд нанес Ковалеву ряд ударов ниже пояса, после чего рефери остановил поединок и засчитал 34-летнему россиянину поражение.

В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.