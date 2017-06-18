Алексей Тищенко: Будет ли Ковалев чемпионом снова? Только если не будет Уорда

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко оценил шансы Сергея Ковалева вновь стать чемпионом мира.

– Уорд чемпион по трем версиям. Еще один чемпион – Адонис Стивенсон, который никак с Ковалевым не встретится. Каким вы видите будущее Сергея?

– Сложно сказать. Хотелось бы, чтобы Стивенсон согласился на бой. Но он хотел боксировать с победителем боя Уорд-Ковалев.

– К сожалению, Ковалев – не победитель. Допускаете, что Ковалев еще станет чемпионом мира?

– Только если не будет Уорда.

– Третий бой между Ковалевым и Уордом возможен?

– Все возможно. И этот бой. Но это очень маловероятно. Уорд этот бой не нужен. Более того, я не вижу, за счет чего Ковалев может выиграть.

Напомним, что Ковалев проиграл американцу Андре Уорду техническим нокаутом в восьмом раунде, когда Уорд нанес Ковалеву ряд ударов ниже пояса, после чего рефери остановил поединок и засчитал 34-летнему россиянину поражение.

В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.