Сергей Ковалев: Уорд несколько раз ударил меня ниже пояса. У меня не железные яйца
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский боксер Сергей Ковалев после поединка с Андре Уордом посетовал на судейство Сонни Уикса, который не заметил несколько ударов ниже пояса.
«Он не доставил мне серьезных неприятностей. Да, я устал, но мог продолжать бой. Это же бокс! Я не могу понять, что произошло. Почему судья остановил бой? Уорд несколько раз по ходу поединка попал мне ниже пояса. У меня не железные яйца», - сказал Ковалев.
Напомним, что бой завершился в восьмом раунде. Уорд нанес Ковалеву ряд ударов ниже пояса, после чего рефери остановил поединок и засчитал 34-летнему россиянину поражение.
В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.
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