Андрей Рябинский: С таким судейством, как в бою Ковалев - Уорд бокс просто теряет смысл

Известный российский промоутер Андрей Рябинский прокомментировал итог прошедшего боя между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом и выразил неудовлетворение работой рефери.

«С таким судейством, как в бою Ковалев - Уорд бокс просто теряет смысл. Это уже бред. Опять весь мир видит, как Уорда тянут за уши к «победе»,- написал Рябинский в социальной сети.

Напомним, что бой завершился в восьмом раунде. Уорд нанес Ковалеву ряд ударов ниже пояса, после чего рефери остановил поединок и засчитал 34-летнему россиянину поражение.

В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.