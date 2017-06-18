Андре Уорд: Ковалев проводил хороший бой, но я просчитал его и знал, что нужно делать

Американец Андре Уорд прокомментировал свою досрочную победу над Сергеем Ковалевым в Лас-Вегасе.

- Мы провели хороший лагерь, и физически я был отлично готов. Ковалев проводил хороший бой, но однажды просчитав соперника, я всегда знаю, что нужно делать дальше. Встречаясь с сильнейшими бойцами, ты всегда выходишь на новый уровень. И я рад тому, что мы сделали сегодня, - рассказал Уорд в интервью после боя.

Напомним, поединок завершился техническим нокаутом в восьмом раунде.

Андре Уорд защитил чемпионские титулы WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе. В ноябре 2016 года он победил Ковалева по очкам (114:113 на всех трех картах).

