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Дмитрий Бивол: Ковалев устал в четвертом раунде. Он не сделал работу над ошибками

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Российский полутяжеловес Дмитрий Бивол прокомментировал победу Андре Уорда над Сергеем Ковалевым в Лас-Вегасе. 

- У Ковалева была ошибка – была очень слабая выносливость, в четвертом раунде он устал. Где-то Ковалев не сделал работу над ошибками. Были отрезки небольшие, когда Ковалев проваливал Уорда на дальней дистанции, это его работа, а он подпускал Уорда на среднюю дистанцию. Уорд навязал свою работу, что и было во второй половине первого боя. А тут это было с самого начала.

Жалко, что так происходит. Но это бокс, чем он и прекрасен. А насчет остановки – это тоже спорный момент, три удара ниже пояса и остановить бой – это неправильно. Но Уорд все равно провел эту концовку до ударов ниже пояса, - рассказал Бивол.

Напомним, поединок завершился техническим нокаутом в восьмом раунде.

Андре Уорд защитил чемпионские титулы WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе. В ноябре 2016 года он победил Ковалева по очкам (114:113 на всех трех картах).

Напомним, Дмитрий Бивол в программе того же вечера в Лас-Вегасе одержал убедительную досрочную победу над американцем Седриком Агнью.

Уорд досрочно победил Ковалева. Онлайн всего вечера в Лас-Вегасе

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