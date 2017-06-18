Промоутер Ковалева Кэти Дува: Подадим протест на результат боя с Уордом в понедельник

Команда российского боксера Сергея Ковалева в понедельник подаст протест на результат второго поединка с американцем Андре Уордом.

- Мы подадим протест в понедельник, мы попросим комиссию пересмотреть повторы с ударами россиянину ниже пояса. Это позор, - заявила промоутер Сергея Кэти Дува.

Напомним, поединок завершился техническим нокаутом в восьмом раунде.

Андре Уорд защитил чемпионские титулы WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе. В ноябре 2016 года он победил Ковалева по очкам (114:113 на всех трех картах).