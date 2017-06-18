Промоутер Ковалева Кэти Дува: Подадим протест на результат боя с Уордом в понедельник
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Команда российского боксера Сергея Ковалева в понедельник подаст протест на результат второго поединка с американцем Андре Уордом.
- Мы подадим протест в понедельник, мы попросим комиссию пересмотреть повторы с ударами россиянину ниже пояса. Это позор, - заявила промоутер Сергея Кэти Дува.
Напомним, поединок завершился техническим нокаутом в восьмом раунде.
Андре Уорд защитил чемпионские титулы WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе. В ноябре 2016 года он победил Ковалева по очкам (114:113 на всех трех картах).
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