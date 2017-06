Андре Уорд: Я потряс Ковалева ударом в голову и сумел добить его. Мое уважение Сергею

Американец Андре Уорд прокомментировал свою победу над россиянином Сергеем Ковалевым на официальной пресс-конференции.

- Он великий боец, и немногие смогли бы побить Ковалева.

Я потряс его ударом в голову и затем мне нужно было только акцентированно попасть справа, чтобы завершить поединок.

Я никогда не был самым талантливым бойцом, никогда не был крупнее своих соперников, но я прохожу их одного за другим, шаг за шагом. Все, чего я добился - результат большого труда.



Никому не обещал нокаут, но говорил о том, что такой финал возможен. Испытываю большое уважение к Сергею, - заявил Уорд.

Andre Ward: I Didn't Predict a KO - But I Said it Could Happen! https://t.co/n0wyp96ZqI #boxing pic.twitter.com/uxY6kJizo5