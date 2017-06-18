Андре Уорд: Я потряс Ковалева ударом в голову и сумел добить его. Мое уважение Сергею
Американец Андре Уорд прокомментировал свою победу над россиянином Сергеем Ковалевым на официальной пресс-конференции.
- Он великий боец, и немногие смогли бы побить Ковалева.
Я потряс его ударом в голову и затем мне нужно было только акцентированно попасть справа, чтобы завершить поединок.
Я никогда не был самым талантливым бойцом, никогда не был крупнее своих соперников, но я прохожу их одного за другим, шаг за шагом. Все, чего я добился - результат большого труда.
Никому не обещал нокаут, но говорил о том, что такой финал возможен. Испытываю большое уважение к Сергею, - заявил Уорд.
Andre Ward: I Didn't Predict a KO - But I Said it Could Happen! https://t.co/n0wyp96ZqI #boxing pic.twitter.com/uxY6kJizo5— BoxingScene.com (@boxingscene) 18 июня 2017 г.
Напомним, поединок завершился техническим нокаутом в восьмом раунде.
Андре Уорд защитил чемпионские титулы WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе. В ноябре 2016 года он победил Ковалева по очкам (114:113 на всех трех картах).