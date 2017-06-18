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Инфантино приехал на конференцию РФС

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Президент ФИФА Джанни Инфантино прибыл в отель Hilton в Санкт-Петербурге, где сегодня, 18 июня, пройдет внеочередная конференция РФС.

Накануне глава Международной федерации футбола посетил матч-открытие Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии, который проходил на стадионе «Санкт-Петербург».

Напомним, на конференции РФС будет обсуждаться подготовка России к проведению чемпионата мира по футболу-2018.

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