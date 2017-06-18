Сборная России создала 13 голевых моментов в матче с Новой Зеландией
Вчера в первом матче на Кубке конфедераций сборная России обыграла Новую Зеландию – 2:0.
По данным Wyscout, сборная России больше владела мячом – 31 минуту чистого игрового времени против 27, сделала больше передач – 376 (точность – 78%) против 242 (74%), подала больше угловых – 12 против 2, нанесла больше ударов по воротам – 15 против 9. Российская команда создала 13 голевых моментов. Новая Зеландия – 6.
Усредненное владение мячом сборной России – 54,7 метра от своих ворот. Показатель соперника – 50,8 метра.
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Матч
Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)
Голы
Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)
Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция