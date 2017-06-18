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Россия – Новая Зеландия: Самедов чаще всех навешивал, а Джикия вступал в единоборства

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вчера в первом матче на Кубке конфедераций сборная России обыграла Новую Зеландию – 2:0.

По данным Wyscout, самым бьющим игроком матча стал Смолов – 4 удара (2 в створ). Наибольшее количество передач сделал Самедов – 49 (точность – 68%). На счету Александра и лучший показатель по навесам – 8 (50%). В единоборства чаще всех в составе нашей команды вступал Джикия – 38 (выиграл – 47%). Отметим Васина, который выиграл все 13 верховых дуэлей. А Смолов чаще всех шел в обводку – 11 раз.

Понять и забыть. Михаил Борзыкин – о сборной России

Матч

Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)

Голы

Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).

Состав

Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)

Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас

Судья:

Вильмар Рольдан (Колумбия)

Место и дата

17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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