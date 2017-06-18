Роман Широков: Сборная была немного скована. Все-таки не каждый день на глазах у президента играешь

Экс-игрок сборной России Роман Широков поделился мнением о победе над сборной Новой Зеландии в матче-открытии Кубка конфедераций (2:0).

- Мы безусловно добавим, потому что скованность была. Все-таки не каждый день приходится играть на глазах у президента. Поправим маленькие ошибочки и с португальцами покажем более качественный футбол, - передает слова Широкова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.

Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.

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