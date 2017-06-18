Евгений Гинер: Головину не стоит переходить в средний иностранный клуб

Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил мнение по поводу возможного трансфера полузащитника Александра Головина в один из европейских клубов.

«Суть в том, что не один топ-клуб не будет покупать футболиста, который где-то нормально отыграл один сезон. Такие клубы смотрят на стабильность и всё остальное. Что касается средних иностранных клубов, то зачем Головину туда переходить, если он играет в хорошем российском?

Интерес к Головину со стороны зарубежных клубов сейчас бессмысленно обсуждать. Чем чаще Саша будет показывать себя с хорошей стороны, чем меньше к нему будет внимания СМИ, тем лучше, тем быстрее он будет прогрессировать и больше прославит нашу страну», - приводит слова Гинера ТАСС.

Напомним, в первом матче Кубка конфедераций сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.

Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.

Россия начала Кубок конфедераций с почти идеальной победы. Есть ли возражения?