Джордан Пикфорд: Сумма трансфера на меня не влияет

Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд прокомментировал сумму своего перехода из «Сандерленда».

«34 миллиона евро? Это обычное число. На меня оно никак не влияет, я пришел сюда работать, а не за числами следить. Буду стараться стать лучше, а не следить за всякими цифрами», - приводит слова Пикфорда Sky Sport.

В прошедшем сезоне Пикфорд сыграл в 29 матчах и пропустил 50 голов.