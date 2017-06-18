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Джордан Пикфорд: Сумма трансфера на меня не влияет

Источник:  Sky SportsКомментарии

Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд прокомментировал сумму своего перехода из «Сандерленда».

«34 миллиона евро? Это обычное число. На меня оно никак не влияет, я пришел сюда работать, а не за числами следить. Буду стараться стать лучше, а не следить за всякими цифрами», - приводит слова Пикфорда Sky Sport.

В прошедшем сезоне Пикфорд сыграл в 29 матчах и пропустил 50 голов.

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