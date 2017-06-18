Делегаты РФС почтили память Владимира Перетурина минутой молчания
Во время внеочередной конференции РФС делегаты почтили память журналиста Владимира Перетурина.
- Владимир Перетурин - выдающийся журналист, поклонник футбола. Очень много сделал для развития футбола. Светлая память ему, - сказал Виталий Мутко.
Напомним, Перетурин скончался 22 мая на 79-м году жизни. Комментатор известен любителям футбола по работе на центральном телевидении, освещению Олимпийских игр, а также телепередаче «Футбольное обозрение», которая выходила и на сайте «Советского спорта».
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