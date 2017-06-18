Дэмиан Лиллард: Леброн проиграл пять финалов? Многим это не светит вообще

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмиан Лиллард ответил на вопросы поклонников в своем твиттере.

«Леброн проиграл пять финалов из восьми? Большинству игроков столько финалов в своей карьере не увидеть.

Леброн или Коби в игре один на один? Коби!

Куда я бы мог перейти в случае обмена? В «Лейкерс» или «Юту».

Кого бы хотел видеть в «Портленде»? Пола Джорджа», - отвечает Лиллард.

В прошедшем сезоне НБА Лиллард в среднем за 36 минут на паркете набирал 27 очков, отдавал 6 передач и делал 5 подборов.