Дэмиан Лиллард: Леброн проиграл пять финалов? Многим это не светит вообще
Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмиан Лиллард ответил на вопросы поклонников в своем твиттере.
«Леброн проиграл пять финалов из восьми? Большинству игроков столько финалов в своей карьере не увидеть.
Леброн или Коби в игре один на один? Коби!
Куда я бы мог перейти в случае обмена? В «Лейкерс» или «Юту».
Кого бы хотел видеть в «Портленде»? Пола Джорджа», - отвечает Лиллард.
В прошедшем сезоне НБА Лиллард в среднем за 36 минут на паркете набирал 27 очков, отдавал 6 передач и делал 5 подборов.
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