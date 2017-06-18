Виталий Мутко: РФС слабо отработает, если не воспользуется шансом популяризировать футбол к ЧМ-2018

Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

- Мы проводим чемпионат мира в следующем году, мы серьезно готовимся. Мы должны использовать уникальную возможность для популяризации футбола, изменений в системе подготовки. И в этом деле роль региональных федераций возрастает. Вчерашний матч показал, что потенциал огромен. Если мы не воспользуемся этим шансом, значит мы слабо работаем, - передает слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В 2017 году Россия в четырех городах принимает Кубок конфедераций. В матче открытия турнира сборная России обыграла Новую Зеландию со счетом 2:0.