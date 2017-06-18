Вадим Корнилов: Поединок Бивола с Уордом возможен

Менеджер Вадим Корнилов считает возможным организацию боя российского полутяжеловеса Дмитрия Бивола с американцем Андре Уордом.

- Бивол как всегда выступил на отлично, порадовал телеканал, зрителей. Дима доказал, что его ждет хорошее будущее. У него сейчас было три боя, сейчас чуть-чуть отдохнет и вернется осенью.

Я думаю, что (чемпион WBA Натан) Клеверли не хочет драться с Биволом, он это уже показал. Но у нас есть большие предложения от телеканалов, даже обсуждается возможный бой с победителем боя Ковалев – Уорд, а мы только за. Будем смотреть, торопиться не будем, - рассказал Корнилов.

Напомним, Дмитрий Бивол минувшей ночью в Лас-Вегасе одержал убедительную досрочную победу над американцем Седриком Агнью.

В то время как Андре Уорд в главном бою вечера победил Сергея Ковалева.



